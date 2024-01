La definizione e la soluzione di: Fondò a Bologna la medievale scuola di diritto nel sec XI. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Dalla scuola di bologna, l'altra chiave di volta del mondo giuridico medievale fu il diritto canonico, nato in concomitanza con il fiorire della scuola dei...

Irnerio (in latino Irnerius, Guarnerius o Wernerius, di origini germaniche soprannominato anche Theutonicus; 1060 circa – dopo il 1125) è stato un giurista e glossatore medievale italiano che nell'Università di Bologna, in cui era magister e di cui è considerato uno dei fondatori (Scuola di Diritto), riportò in auge i testi legislativi giustinianei appena riscoperti e su cui si stava propagando un diffuso interesse.

Per questa attività gli viene spesso attribuito il soprannome di «lucerna iuris», ovvero «lume del diritto». Viene anche ricordato come «illuminator scientiae nostrae», ossia come «l'illuminatore della nostra scienza», cioè il diritto.

