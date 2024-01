La definizione e la soluzione di: Diritto impalato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Malmenato dai bulli, sparato con un cannone dall'ispettore del lavoro, impalato sulla bici senza sellino (in sella... alla bersagliera!), affogato con...

Un cenotafio è un monumento sepolcrale che viene eretto in un famedio, in una chiesa o in altro luogo, per ricordare una persona o un gruppo di persone sepolte in altro luogo.

Italiano

Aggettivo

eretto m sing

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Voce verbale

eretto

participio passato di erigere

Sillabazione

e | rèt | to

Pronuncia

IPA: /e'rtto/

Etimologia / Derivazione

vedi erigere

Sinonimi

alzato, innalzato, elevato

costruito, fabbricato, edificato

( senso figurato ) fondato, istituito, creato

fondato, istituito, creato ( senso figurato ) promosso, costituito

promosso, costituito dritto, ritto

Contrari

abbassato

abbattuto, distrutto, demolito

storto, curvo

Parole derivate