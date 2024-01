La definizione e la soluzione di: Lo corrisponde il datore di lavoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il salario minimo, nel diritto del lavoro, è la più bassa remunerazione o paga oraria, giornaliera o mensile che in taluni stati i datori di lavoro devono per legge corrispondere ai propri lavoratori dipendenti ovvero impiegati e operai.

Anche se le leggi sul salario minimo sono in vigore in molte nazioni, esistono differenti opinioni su vantaggi e svantaggi sulla sua eventuale introduzione. I sostenitori affermano che esso aumenta il tenore di vita dei lavoratori, riduce la povertà, ridurrebbe le disuguaglianze sociali, aumenterebbe il benessere lavorativo e costringerebbe le aziende ad essere più efficienti. Viceversa, gli oppositori lamentano il fatto che esso aumenti la povertà e la disoccupazione (in particolare tra i lavoratori non qualificati o senza esperienza) ed è dannoso per le imprese.

Italiano

Sostantivo

salario ( approfondimento) m sing (pl.: salari)

(diritto) (economia) compenso periodico di un lavoratore subordinato

Sillabazione

sa | là | rio

Pronuncia

IPA: /sa'larjo/

Etimologia / Derivazione

dal latino salarium (neutro sostantivato dell’aggettivo salarius), derivazione di sal cioè "sale" significa quindi "razione di sale"

Sinonimi

compenso, onorario, paga, stipendio, retribuzione, remunerazione, parcella, ricompensa, quindicina

Parole derivate