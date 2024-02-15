Quelle inglesi equivalgono circa a mezzo litro

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Quelle inglesi equivalgono circa a mezzo litro' è 'Pinte'.

SOLUZIONE: PINTE

Perché la soluzione è Pinte? Il termine indica un'unità di misura del volume comunemente usata nel Regno Unito e negli Stati Uniti, rappresentando circa la metà di un litro. È spesso impiegato per quantificare liquidi come latte, birra o altri bevande. La misura varia leggermente a seconda del contesto e del paese, ma rimane una delle più conosciute nel mondo anglosassone. La parola è utilizzata anche nelle conversazioni quotidiane per indicare quantità di bevande.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quelle inglesi equivalgono circa a mezzo litro" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quelle inglesi equivalgono circa a mezzo litro". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Quelle inglesi equivalgono circa a mezzo litro" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quelle inglesi equivalgono circa a mezzo litro" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Pinte:

P Padova I Imola N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quelle inglesi equivalgono circa a mezzo litro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

