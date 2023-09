Le vendite all estero che aiutano l economia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le vendite all estero che aiutano l economia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : EXPORT

Significato/Curiosita : Le vendite all estero che aiutano l economia

Mentre il restante 31,9% è allocato all'estero (debito estero). l'istat ha stimato che nel 2008 il valore dell'economia sommersa si è attestato tra i 255... Esportazione (disambigua). disambiguazione – "export" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi export (disambigua). esportazione, in economia,... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

