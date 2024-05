Aiutano a rinvenire

: In una soluzione salina si osserva un fenomeno detto innalzamento ebullioscopico (innalzamento del punto di ebollizione) e di abbassamento crioscopico (abbassamento del punto di congelamento) rispetto al solvente puro. I sali hanno diverso grado di solubilità nei diversi solventi. Un sale, in chimica, è un composto chimico elettricamente neutro costituito dall'insieme di più ioni (anioni e cationi), in genere disposti all'interno di un reticolo cristallino, uniti da un legame ionico di ionicità più o meno elevata.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: sali m pl . (chimica) plurale di sale. Voce verbale: sali . seconda persona singolare dell'indicativo presente di salare. prima persona singolare del congiuntivo presente di salare. seconda persona singolare del congiuntivo presente di salare. terza persona singolare del congiuntivo presente di salare. terza persona singolare dell'imperativo presente di salare.