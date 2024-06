Vi si regola l orologio quando si è all estero

: La maggior parte del Nord America e dell'Europa utilizza l'ora legale, mentre la maggior parte di Africa e Asia invece non la usa. L'Oceania ha anch'essa una situazione analoga, dove la Nuova Zelanda e le regioni meridionali dell'Australia che usano l'ora legale mentre il resto degli Stati non la applica. In Sudamerica vige una situazione mista, in cui la maggior parte dei Paesi (specie quelli vicini all'Equatore) non usa l'ora legale mentre in Cile, Paraguay e Uruguay è applicata.

Italiano: Sostantivo: avventore m sing . . cliente, frequentatore abituale, sporadico o casuale di locale o esercizio pubblici; corretto ma sempre più raro il femminile singolare di (letterario o popolare) avventora Non par di passare in un luogo pubblico, tanta è la nitidezza e la pompa. La folla stessa vi passa con una certa grazia contegnosa come per una grandissima sala, scivolando sull'asfalto, senza rumore, come sopra un tappeto.