La Soluzione ♚ L atto di recarsi all estero La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : ESPATRIO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. ESPATRIO

Significato della soluzione per: L atto di recarsi all estero Il divieto di espatrio è una misura cautelare personale, coercitiva e obbligatoria. Italiano: Sostantivo: espatrio m sing (pl.: espatri) . (sociologia) (politica) (diritto) abbandono della propria patria. Voce verbale: espatrio . prima persona singolare dell'indicativo presente di espatriare. Sillabazione: e | spà | trio. Pronuncia: IPA: /es'patrjo/ . Etimologia / Derivazione: vedi espatriare , dal latino expatriare, derivazione di ex e patria cioè "patria" .

Altre Definizioni con espatrio; atto; recarsi; estero;