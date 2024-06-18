Ufficio amministrativo all estero di uno Stato

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ufficio amministrativo all estero di uno Stato' è 'Consolato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONSOLATO

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Perché la soluzione è Consolato? Il consolato è un ufficio amministrativo situato all'estero di uno Stato, che svolge funzioni di rappresentanza e assistenza nei confronti dei cittadini residenti o temporaneamente presenti nel paese ospitante. Gestisce pratiche di documentazione, come passaporti e visti, e fornisce supporto in situazioni di emergenza. Inoltre, si occupa di promuovere i rapporti culturali ed economici tra i due paesi. La presenza di un consolato è fondamentale per garantire un collegamento ufficiale e operativo tra i cittadini e il proprio Stato.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ufficio amministrativo all estero di uno Stato". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Ufficio amministrativo all estero di uno Stato nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Consolato

Quando la definizione "Ufficio amministrativo all estero di uno Stato" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ufficio amministrativo all estero di uno Stato" conferma che la soluzione 'Consolato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Consolato

C Como O Otranto N Napoli S Savona O Otranto L Livorno A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ufficio amministrativo all estero di uno Stato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Consolato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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