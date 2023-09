Tendono a non riconoscere le autorità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tendono a non riconoscere le autorità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ANARCOIDI

Significato/Curiosita : Tendono a non riconoscere le autorita

Presentarsi soprattutto nel cucciolo, mentre tendono a sparire in età adulta. un altro aspetto caratteristico sono le orecchie piccole. shar pei significa “pelle... Nel tempo di trovare una soluzione tanto alle "passioni" antisociali e anarcoidi degli individui quanto alle "passioni" repressive e necrofile delle dittature... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

