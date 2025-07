L autorità che ha la responsabilità della pubblica sicurezza nei cruciverba: la soluzione è Questore

QUESTORE

Curiosità e Significato di Questore

Perché la soluzione è Questore? Il questore è l’autorità incaricata di garantire la sicurezza pubblica nei territori di competenza, coordinando le forze di polizia e adottando misure per prevenire e contrastare il crimine. Figura chiave nel sistema di sicurezza italiano, ha il compito di mantenere l’ordine pubblico e tutelare i cittadini. In sostanza, il questore rappresenta il punto di riferimento per la tutela della legalità e della tranquillità sociale.

Come si scrive la soluzione Questore

Non riesci a risolvere la definizione "L autorità che ha la responsabilità della pubblica sicurezza"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Q Quarto

U Udine

E Empoli

S Savona

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

