La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ingiungere con autorità' è 'Imporre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IMPORRE

Curiosità e Significato di "Imporre"

La parola Imporre è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Imporre.

Imporre significa esercitare un'autorità o un potere per far rispettare una decisione, una regola o un obbligo. In contesti legali o sociali, implica l'obbligo per altri di conformarsi a ciò che è stato stabilito, spesso senza possibilità di opposizione.

Come si scrive la soluzione: Imporre

I Imola

M Milano

P Padova

O Otranto

R Roma

R Roma

E Empoli

