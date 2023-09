Spazio aperto interno a ville e case di campagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spazio aperto interno a ville e case di campagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PATIO

Significato/Curiosita : Spazio aperto interno a ville e case di campagna

Argan, "le ville non hanno più nulla del castello né sono luoghi di delizie e di spassi, come il palazzo te a mantova: sono ampie case di campagna, con annessi... 88-451-7212-0 (per la parte storica) quadriportico chiostro cortile di cordova (patio) festival dei cortili di cordova veranda altri progetti wikiquote wikizionario... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Spazio aperto interno a ville e case di campagna : spazio; aperto; interno; ville; case; campagna; Larghe e spazio se; Lo è lo spazio dell Universo; Uno spazio di discussione sul web; Riuniti in poco spazio ; spazio pubblicitario in Tv; Un pranzetto all aperto ; Resta aperto durante la funzione religiosa; Miniera all aperto ; Fuma sempre all aperto ; Il pranzo all aperto del bestiame; Terrazzino coperto nell interno di una chiesa; La Luciana Ministra dell interno nel 2019; Piccola luce direzionabile anche da interno ; L ambiente interno all ingresso di un edificio; Al suo interno vivono o lavorano persone; ville tte russe; Herman Melville scrisse quelli della veranda; Un locale nel seminterrato di certe ville ; Larga sala con le pareti a vetro tipica delle vecchie ville di lusso; L Andrea architetto dalle ville patrimonio UNESCO; Alimenta le vendite di molte case d asta; Uniformi portate un tempo dai dipendenti delle grandi case signorili; Un locale in case rma; Raffredda i motori e riscalda le case ; Un attrazione delle case da gioco; L azienda per le vacanze in campagna ; La campagna che sta intorno alla metropoli; La capitale del cantone di Basilea campagna ; Panorami di campagna ; Imbianca la campagna ;

Cerca altre Definizioni