Agglomerati di case - Soluzione Cruciverba: Abitati

ABITATI

Lo sapevi che Curiglia con Monteviasco: Curiglia con Monteviasco (Curìa cun Munviasch in dialetto varesotto) è un comune italiano di 141 abitanti della provincia di Varese, in Lombardia. È il comune meno popolato della provincia. Unico centro abitato situato sul versante meridionale della Val Veddasca, a ridosso del confine di Stato italo-elvetico, è costituito da una ventina di frazioni e agglomerati di case ben distinti tra di loro, progressivamente unitisi in un solo corpo amministrativo.

