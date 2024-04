La Soluzione ♚ Relativo alla campagna La definizione e la soluzione di 6 lettere: Relativo alla campagna. RURALE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su relativo alla campagna: Per campagna (dal latino tardo campanea, campania), o area rurale (sempre dal latino ruralis, derivato di rus, ruris col significato appunto di "campagna"), si intende un'estesa superficie di terreno aperto, fuori o lontano da centri urbani o da importanti centri abitati, caratterizzata da una bassa densità di popolazione e abitata per lo più da qualche piccola comunità rurale, tipicamente insediata in borgate o case sparse. Costituita da ampi territori pianeggianti o di bassa collina, la campagna, strettamente legata al mondo agricolo, ricopre un importante ruolo culturale ed economico nella società umana, essendo il luogo dove si svolge la maggior parte delle attività legate al settore primario. Altre Definizioni con rurale; relativo; campagna; Campagnolo rustico; Relativo all astro d argento; Relativo all aldilà; Il dialetto della campagna frusinate; L azienda che offre ospitalità in campagna; Cerca altre soluzioni cruciverba

