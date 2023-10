Cancelleria ecclesiastica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cancelleria ecclesiastica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 5 lettere : CURIA

Significato/Curiosita : Cancelleria ecclesiastica

Il cancellier grande era preposto alla cancelleria ducale, istituita nel 1268 e dal 1402 divisa in cancelleria ducale propriamente detta, principale archivio... Il cancellier grande era preposto alladucale, istituita nel 1268 e dal 1402 divisa inducale propriamente detta, principale archivio... La Curia romana è il complesso di organi e autorità che costituiscono l'apparato amministrativo della Santa Sede, che coordina e fornisce l'organizzazione necessaria per il corretto funzionamento della Chiesa cattolica e il raggiungimento dei suoi obiettivi. Viene generalmente considerata "il governo della Chiesa". Curia nel latino medioevale e dell'epoca successiva, significava "corte", nel senso di "corte reale" piuttosto che in quello di "corte legislativa" (anche se i due significati sono storicamente correlati). Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 21 ottobre 2023

