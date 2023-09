Prefisso greco relativo alle articolazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prefisso greco relativo alle articolazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ARTRO

Significato/Curiosita : Prefisso greco relativo alle articolazioni

Una formazione di callo fibroso. il prefisso greco "pseudo-" significa "falso" ed "arthro" equivale ad "articolazione"; in medicina il suffisso "-osi" indica... Sull'uso delle fonti. può essere definita artrodesi (parola composta da artro e dal greco désis 'legamento') quell'azione chirurgica che trasforma una... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

