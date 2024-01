La definizione e la soluzione di: Le articolazioni delle ossa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Escursione, le articolazioni possono essere di tipo mobile (ad esempio l'articolazione della spalla), semimobile (fra le vertebre) o fisso (ossa del cranio)...

Giunture o La Giuntura (Indura in dialetto locale, Juncturae in latino) è una frazione del comune di Sant'Apollinare, in provincia di Frosinone. Nei suoi pressi si forma il fiume Garigliano, con la confluenza del Gari nel fiume Liri (giuntura, appunto). La località segna il confine tra i comuni di Cassino e Sant'Apollinare, ma nei pressi della congiunzione vengono toccati anche i comuni di Sant'Ambrogio sul Garigliano (sulla sponda opposta del Liri) e di Rocca d'Evandro (in questo caso al di là del Garigliano e dell'ultimo tratto del Gari).

Italiano

Sostantivo, forma flessa

giunture f pl

plurale di giuntura

Sillabazione

giun | tù | re

Etimologia / Derivazione

vedi giuntura