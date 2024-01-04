È causa di persistenti dolori

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'È causa di persistenti dolori' è 'Artrosi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARTROSI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È causa di persistenti dolori" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È causa di persistenti dolori". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Artrosi? L'arterosi è una condizione che provoca dolori persistenti alle articolazioni, limitando i movimenti e creando disagio continuo. È caratterizzata dal deterioramento della cartilagine, che porta a infiammazioni e infine a dolore cronico. Questa patologia può influenzare diverse parti del corpo, rendendo difficile svolgere le attività quotidiane. La gestione richiede spesso trattamenti specifici per alleviare il disagio e migliorare la qualità della vita.

In presenza della definizione "È causa di persistenti dolori", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È causa di persistenti dolori" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Artrosi:

A Ancona R Roma T Torino R Roma O Otranto S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È causa di persistenti dolori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

