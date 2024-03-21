Lo storico greco che esaltò le Gesta di Alessandro

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lo storico greco che esaltò le Gesta di Alessandro' è 'Callistene'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CALLISTENE

Perché la soluzione è Callistene? Callistene, storico greco vissuto nel periodo classico, si distinse per la sua attenzione alle imprese di Alessandro Magno. Attraverso i suoi scritti, trasmise con passione le gesta eroiche e le conquiste del sovrano macedone, contribuendo a celebrare la sua figura nel mondo antico. La sua narrazione evidenziava l’ammirazione per il coraggio e la strategia militare di Alessandro, rafforzando la memoria delle sue imprese tra i contemporanei e le generazioni successive. La sua opera rimane un importante testimone della cultura dell’epoca.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo storico greco che esaltò le Gesta di Alessandro". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Lo storico greco che esaltò le Gesta di Alessandro nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Callistene

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo storico greco che esaltò le Gesta di Alessandro" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo storico greco che esaltò le Gesta di Alessandro" conferma che la soluzione 'Callistene' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Callistene

C Como A Ancona L Livorno L Livorno I Imola S Savona T Torino E Empoli N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo storico greco che esaltò le Gesta di Alessandro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Callistene' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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