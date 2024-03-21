Lo storico greco che esaltò le Gesta di Alessandro
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lo storico greco che esaltò le Gesta di Alessandro' è 'Callistene'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CALLISTENE
Perché la soluzione è Callistene? Callistene, storico greco vissuto nel periodo classico, si distinse per la sua attenzione alle imprese di Alessandro Magno. Attraverso i suoi scritti, trasmise con passione le gesta eroiche e le conquiste del sovrano macedone, contribuendo a celebrare la sua figura nel mondo antico. La sua narrazione evidenziava l’ammirazione per il coraggio e la strategia militare di Alessandro, rafforzando la memoria delle sue imprese tra i contemporanei e le generazioni successive. La sua opera rimane un importante testimone della cultura dell’epoca.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo storico greco che esaltò le Gesta di Alessandro". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.
Lo storico greco che esaltò le Gesta di Alessandro nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Callistene
Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo storico greco che esaltò le Gesta di Alessandro" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo storico greco che esaltò le Gesta di Alessandro" conferma che la soluzione 'Callistene' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 10 lettere della soluzione Callistene
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo storico greco che esaltò le Gesta di Alessandro" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Callistene' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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