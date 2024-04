La definizione e la soluzione di 11 lettere: Velivolo che consente planate controllate. MOTOALIANTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il motoaliante (definizione FAI Fédération Aéronautique Internationale) è un velivolo ad ala fissa equipaggiato di apparato propulsivo, ma capace di sostenersi in volo anche senza il suo impiego; è quindi una via di mezzo tra un aliante "puro" e un aeroplano, ma a differenza di quest'ultimo, in grado di operare in piena efficienza anche a motore spento. Mantengono dunque le caratteristiche tipiche degli alianti, pulizia aerodinamica e notevole apertura alare, che conferiscono ai velivoli notevoli doti di veleggiatore oltre che un'efficienza elevata. Gli apparati propulsivi sono spesso indispensabili, dato che ad oggi si raggiungono aperture ...

motoaliante ( approfondimento) m sing (pl.: motoalianti)

(aeronautica) (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) velivolo leggerissimo a motore

Sillabazione

mo | to | a | liàn | te

Pronuncia

Etimologia / Derivazione

da moto- ed aliante

