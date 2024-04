La Soluzione ♚ Che incanta e affascina La definizione e la soluzione di 10 lettere: Che incanta e affascina. AMMALIANTE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Che incanta e affascina: Gaia Gozzi, nota semplicemente come Gaia (Guastalla, 29 settembre 1997), è una cantautrice italiana con cittadinanza brasiliana. Ha raggiunto la notorietà a seguito della sua vittoria della diciannovesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, conseguita dopo essersi classificata seconda alla decima edizione di X Factor. Aggettivo Significato e Curiosità su: Gaia Gozzi, nota semplicemente come Gaia (Guastalla, 29 settembre 1997), è una cantautrice italiana con cittadinanza brasiliana. Ha raggiunto la notorietà a seguito della sua vittoria della diciannovesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, conseguita dopo essersi classificata seconda alla decima edizione di X Factor. ammaliante m e f sing (pl.: ammalianti) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Voce verbale ammaliante sing (pl.: ammalianti) participio presente singolare di ammaliare Sillabazione am | ma | liàn | te Pronuncia IPA: /amma'ljante/ Etimologia / Derivazione vedi ammaliare Sinonimi affascinante, bellissimo, stupendo, incantevole, seducente, attraente Contrari bruttissimo, orribile, disgustoso, ripugnante Altre Definizioni con ammaliante; incanta; affascina; La dolcezza che incanta; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Che incanta e affascina

AMMALIANTE

