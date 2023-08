Non può decollare da solo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non può decollare da solo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ALIANTE

Significato/Curiosita : Non puo decollare da solo

Muovere l'aereo verso la pista per poter decollare. l'aeromobile fu inseguito, per la prima parte del rullaggio, da diversi veicoli dei carabinieri e della... Tipo di aliante, il pw-5, progetto che è stato scelto dalla fai in occasione di un concorso indetto dalla stessa federazione, per un tipo di aliante dalle... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

