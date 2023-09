Lima grossolana per il legno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lima grossolana per il legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RASPA

La raspa è un attrezzo di origini antichissime, utilizzato per sbozzare, sgrossare, raschiare, levigare legno e materiali duri, come ad esempio pietra...

Altre risposte alla domanda : Lima grossolana per il legno : lima; grossolana; legno; Lo Stato di lima ; Così è il clima temperato; lima top model brasiliana; La lima del falegname; Illima ni gruppo vocale e strumentale cileno; Un tipo di scopa grossolana ; grossolana poco raffinata; grossolana rozza; grossolana scopa; Una lima grossolana per il legno; Un pezzo di legno semibruciato; Il passo vicino a Ponte di legno ; Dànno un legno bianco; Il nome di Gambadilegno ; Il valico di Ponte di legno ;

