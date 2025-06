Serve a togliere le asperità nei cruciverba: la soluzione è Raspa

RASPA

Curiosità e Significato... La parola Raspa è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Raspa.

Perché la soluzione è Raspa? Raspa è uno strumento usato per eliminare le asperità, ovvero le irregolarità e le superfici ruvide di materiali come legno, metallo o pietra. Serve a levigare e rendere più lisce le superfici, migliorandone l’aspetto e la funzionalità. È un elemento fondamentale in lavori di falegnameria, edilizia e artigianato, contribuendo a ottenere risultati precisi e professionali.

R Roma

A Ancona

S Savona

P Padova

A Ancona

