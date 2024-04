La Soluzione ♚ Grossolana e ignorante La definizione e la soluzione di 6 lettere: Grossolana e ignorante. ZOTICA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Grossolana e ignorante: Aurelio Avito Zotico (in latino Aurelius Avitus Zoticus; ... – ...; fl. 219/221) è stato un famoso amante di Eliogabalo, imperatore romano adolescente che le fonti descrivono come probabilmente transessuale. La sua storia è nota in due versioni, quella raccontata da Cassio Dione Cocceiano e quella contenuta nella più fantasiosa Historia Augusta. Aggettivo Significato e Curiosità su: Aurelio Avito Zotico (in latino Aurelius Avitus Zoticus; ... – ...; fl. 219/221) è stato un famoso amante di Eliogabalo, imperatore romano adolescente che le fonti descrivono come probabilmente transessuale. La sua storia è nota in due versioni, quella raccontata da Cassio Dione Cocceiano e quella contenuta nella più fantasiosa Historia Augusta. zotica f sing femminile di zotico Sostantivo zotica f sing femminile di zotico Sillabazione zò | ti | ca Pronuncia IPA: /'dztika/ Etimologia / Derivazione vedi zotico Sinonimi maleducata, sguaiata, incolta, cafona, grossolana, ignorante, incivile, incolta, burina, becera

grossolana, rozza, screanzata, villana, volgare, scortese, sgarbata, scurrile, triviale, inurbana

( senso figurato ) (di persona) primitiva, rustica, goffa, semplice, inesperta, schietta, rude, inelegante, sgraziata

primitiva, rustica, goffa, semplice, inesperta, schietta, rude, inelegante, sgraziata campagnola, villanzona, bifolca, buzzurra

Contrari civile, cortese, distinto, educata, fine, garbata, gentile, raffinata, signorile, cordiale

gentildonna, signora

Alterati ( diminutivo ) zotichetta; zotichina

zotichetta; zotichina ( accrescitivo ) zoticona

Altre Definizioni con zotica; grossolana; ignorante; Grossolana rozza; Tela grossolana per vele; Lima grossolana per il legno; Le hanno il dotto e l ignorante; Un ignorante fatto e finito;

ZOTICA

La soluzione verificata di 6 lettere per risolvere 'Grossolana e ignorante' è ZOTICA.