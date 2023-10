È come la lima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È come la lima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 5 lettere : RASPA

Significato/Curiosita : E come la lima

Adriana lima (salvador, 12 giugno 1981) è una supermodella e attrice brasiliana. a 15 anni vinse il concorso ford supermodel del brasile, per poi giungere... La raspa è un attrezzo di origini antichissime, utilizzato per sbozzare, sgrossare, raschiare, levigare legno e materiali duri, come ad esempio pietra... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

