Si indossa in fabbrica - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : TUTA

Significato/Curiosita : Si indossa in fabbrica

La fabbrica di cioccolato (1964) e nel suo sequel il grande ascensore di cristallo (1972). è l'eccentrico fondatore e proprietario della fabbrica di cioccolato... La tuta alare è una particolare tuta da lancio che riesce ad aumentare la superficie del corpo umano conferendovi un profilo alare, trasformando la velocità... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si indossa in fabbrica : indossa; fabbrica; Li indossa no chimici e chirurghi; L indossa d inverno monsieur; L ampia veste indossa ta dalle donne indiane; indossa no il camisaccio; Lo indossa no molte donne per andare in spiaggia; fabbrica di formaggi; Era una fabbrica tarantina; fabbrica pneumatici da F 1; La chiesa di Milano con la Veneranda fabbrica ; Prezzi di fabbrica ;

