La Soluzione ♚ Fabbrica in cui si consumano orzo e luppolo La definizione e la soluzione di 10 lettere: Fabbrica in cui si consumano orzo e luppolo. BIRRIFICIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Fabbrica in cui si consumano orzo e luppolo: Un birrificio è un edificio o un luogo in cui viene prodotta birra; il termine può anche riferirsi all'intero "business" (brewing company), legato sia alla produzione, quanto alla distribuzione e alla vendita di birra. A volte è erroneamente utilizzato, al posto di birrificio, il termine birreria che invece è il locale dove si serve birra. Può occupare da qualche metro quadro nella casa di un homebrewer a un'intera zona industriale di una città. Dimensioni così varie corrispondono a processi altrettanto vari: fattori importanti sono il grado di automazione e il tipo di birra prodotta. Tipicamente un birrificio è diviso in aree distinte, ... Sostantivo Significato e Curiosità su: Un birrificio è un edificio o un luogo in cui viene prodotta birra; il termine può anche riferirsi all'intero "business" (brewing company), legato sia alla produzione, quanto alla distribuzione e alla vendita di birra. A volte è erroneamente utilizzato, al posto di birrificio, il termine birreria che invece è il locale dove si serve birra. Può occupare da qualche metro quadro nella casa di un homebrewer a un'intera zona industriale di una città. Dimensioni così varie corrispondono a processi altrettanto vari: fattori importanti sono il grado di automazione e il tipo di birra prodotta. Tipicamente un birrificio è diviso in aree distinte, ... birrificio ( approfondimento) m sing (pl.: birrifici) (gastronomia) (tecnologia) fabbrica di birra Sillabazione bir | ri | fì | cio Pronuncia IPA: /'ma no/ Etimologia / Derivazione dal tedesco bier Altre Definizioni con birrificio; fabbrica; consumano; orzo; luppolo; I colletti blu in fabbrica; Lo umanoide in fabbrica; I suoi clienti consumano corrente; Li consumano i possessori degli smartphone; I grani come il miglio e l orzo nero; Lo sono riso e orzo; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Fabbrica in cui si consumano orzo e luppolo

BIRRIFICIO

B

I

R

R

I

F

I

C

I

O

Lae verificata di 10 lettere per risolvere 'Fabbrica in cui si consumano orzo e luppolo' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.