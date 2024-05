La Soluzione ♚ Lo si indossa per cucinare o per lavori manuali La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : GREMBIULE . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. GREMBIULE

Significato della soluzione per: Lo si indossa per cucinare o per lavori manuali Il grembiule è un indumento protettivo esterno utilizzato per ricoprire soprattutto la parte anteriore del corpo. Può essere indossato per motivi igienici o anche per proteggere i vestiti da usura e strappi. Il grembiule fa parte comunemente dell'uniforme di parecchie categorie di lavoro, tra cui camerieri, cuochi, infermiere, personale domestico e può essere portato, inoltre, come indumento decorativo dalle donne.

Altre Definizioni con grembiule; indossa; cucinare; lavori; manuali;