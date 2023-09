Si indossa con il tailleur - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si indossa con il tailleur. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CAMICETTA

il tailleur (pron. francese: [ta'jœ]) è un indumento completo dell'abbigliamento femminile, composto da due pezzi. quasi sempre di taglio elegante e... La camicetta rumena (la blouse roumaine) è un dipinto a olio su tela (92x72 cm) realizzato nel 1940 dal pittore francese henri matisse. conservato nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

