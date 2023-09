S indossa per non sporcarsi mentre si lavora - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: S indossa per non sporcarsi mentre si lavora. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GREMBIULE

Significato/Curiosita : S indossa per non sporcarsi mentre si lavora

Insofferente alla politica e alla burocrazia e per questo non ha paura di sporcarsi le mani, se necessario. nonostante non sia il capo dell'unità, è sicuramente... Wikimedia commons wikiquote contiene citazioni di o su grembiule wikimedia commons contiene immagini o altri file su grembiule portale chimica portale moda... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : S indossa per non sporcarsi mentre si lavora : indossa; sporcarsi; mentre; lavora; Li indossa il calciatore; Si indossa in fabbrica; Li indossa no chimici e chirurghi; L indossa d inverno monsieur; L ampia veste indossa ta dalle donne indiane; Indumento destinato a sporcarsi ; sporcarsi di fuliggine; Un indumento destinato a sporcarsi ; sporcarsi ... di colpe; Testo scritto mentre viene letto; Un angelo lo fermò mentre sacrificava il figlio; mentre lo si usa, sfugge facilmente di mano; Se ti coglie mentre sei alla guida è pericoloso; Così è il cielo mentre piove; Il primo giorno lavora tivo; lavora no fra un atto e l altro; Una macchina che lavora come un uomo; lavora re il marmo; Non lavora tive;

