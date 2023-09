Conoscono alla perfezione Orazio e Virgilio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Conoscono alla perfezione Orazio e Virgilio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LATINISTI

Significato/Curiosita : Conoscono alla perfezione orazio e virgilio

Conteneva un certo numero di testi in latino, tra cui opere di seneca, orazio, cesare, virgilio, tacito, epitteto, livio, plinio, ovidio, cicerone, marziale, petrarca... Giuseppe carboni (ortezzano, 5 agosto 1856 – roma, 6 luglio 1929) è stato un latinista italiano. giuseppe carboni nacque nel 1856 a ortezzano. imparato il latino... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

