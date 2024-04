La Soluzione ♚ Abbaiano a chi non conoscono La definizione e la soluzione di 4 lettere: Abbaiano a chi non conoscono. CANI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Abbaiano a chi non conoscono: I Cani appartengono al progetto musicale del cantautore e produttore romano Niccolò Contessa. Nelle esibizioni live Contessa è stato accompagnato nel 2011-2012 da Gino Maglio e Marco "Supermarket" Daretti e nel 2013 da Andrea Suriani (My Awesome Mixtape), Valerio Bulla (Ancien Régime), e Simone Ciarocchi (Masoko). Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: I Cani appartengono al progetto musicale del cantautore e produttore romano Niccolò Contessa. Nelle esibizioni live Contessa è stato accompagnato nel 2011-2012 da Gino Maglio e Marco "Supermarket" Daretti e nel 2013 da Andrea Suriani (My Awesome Mixtape), Valerio Bulla (Ancien Régime), e Simone Ciarocchi (Masoko). cani ( approfondimento) m pl (zoologia) , (mammalogia) plurale di cane Sillabazione cà | ni Etimologia / Derivazione vedi cane Sinonimi bestie, bestiole, animali, amici dell’uomo

( senso figurato ) inetti, incapaci, buoni a nulla

inetti, incapaci, buoni a nulla ( senso figurato ) farabutti, vigliacchi, vermi, esseri vili, essere spregevoli

farabutti, vigliacchi, vermi, esseri vili, essere spregevoli (armi) congegni di scatti, percussori Contrari ( senso figurato ) esperti, competenti, professionisti

esperti, competenti, professionisti (senso figurato) galantuomini, brav’uomini

Parole derivate accalappiacani, scacciacani Termini correlati lupi, sciacalli Iperonimi (zoologia) esseri viventi, (dominio) eucarioti, (regno) animali, Metazoi,(phylum) Cordati, (tipo) Vertebrati, Amnioti, omeotermi, omotermi, (classe) Mammiferi, Placentati, (superordine) Euteri, (ordine) Carnivori, (famiglia) Canidi Proverbi e modi di dire fare una vita da cani : avere una vita dura e faticosa Altre Definizioni con cani; abbaiano; conoscono; Così sono detti i pastori tedeschi; Lo sono sia i Berberi che i Malgasci; Gli Statunitensi per antonomasia; Non conoscono i luoghi; Non li conoscono gli agiati; Non conoscono il galateo; Cerca altre soluzioni cruciverba

