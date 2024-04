La Soluzione ♚ La perfezione cui si tende La definizione e la soluzione di 7 lettere: La perfezione cui si tende. OPTIMUM Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La perfezione cui si tende: L'optimum climatico dell'Olocene fu un periodo caldo protrattosi all'incirca tra 9 000 e 5 000 anni fa, con un picco termico massimo attorno a 8 000 anni fa. Viene a volte indicato anche semplicemente come Optimum climatico, oppure con altre designazioni quali Altitermale, Ipsotermico o periodo caldo del medio Olocene. Il periodo caldo fu poi seguito da una graduale diminuzione della temperatura protrattasi fino a circa 2 000 anni fa. Nella classificazione di Blytt-Sernander la cronozona associata a questo periodo è l'Atlantico. Sostantivo Significato e Curiosità su: L'optimum climatico dell'Olocene fu un periodo caldo protrattosi all'incirca tra 9 000 e 5 000 anni fa, con un picco termico massimo attorno a 8 000 anni fa. Viene a volte indicato anche semplicemente come Optimum climatico, oppure con altre designazioni quali Altitermale, Ipsotermico o periodo caldo del medio Olocene. Il periodo caldo fu poi seguito da una graduale diminuzione della temperatura protrattasi fino a circa 2 000 anni fa. Nella classificazione di Blytt-Sernander la cronozona associata a questo periodo è l'Atlantico. optimum m inv insieme delle situazioni più propizie al verificarsi di un avvenimento Sillabazione òp | ti | mum Pronuncia IPA: /'ptimum/ Etimologia / Derivazione dal latino optimum cioè "ottimo" Altre Definizioni con optimum; perfezione; tende; Perfezione a cui si tende; Conoscere a alla perfezione; Essere pappa e = intendersi alla perfezione; Le tende dell alcova; Si dice di vino che tende al gusto zuccherino; Villaggio con tende e bungalow; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a La perfezione cui si tende

OPTIMUM

O

P

T

I

M

U

M

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'La perfezione cui si tende' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.