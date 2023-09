Una pena che colpisce soltanto la tasca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una pena che colpisce soltanto la tasca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MULTA

Significato/Curiosita : Una pena che colpisce soltanto la tasca

In tasca una delle sue lame da lei usate per praticare l'autolesionismo. gaetano, poco dopo, nelle docce litiga ferocemente con edoardo dato che non... La multa è una sanzione pecuniaria inflitta alternativamente come sanzione amministrativa o come sanzione penale. in alcuni ordinamenti (come spagna,... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

