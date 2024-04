La Soluzione ♚ Condonare la pena La definizione e la soluzione di 8 lettere: Condonare la pena. GRAZIARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Condonare la pena: Gerald Rudolph Ford Jr., nato Leslie Lynch King, Jr. (Omaha, 14 luglio 1913 – Rancho Mirage, 26 dicembre 2006), è stato un politico statunitense, 38º presidente degli Stati Uniti d'America dal 1974 al 1977. Diventato presidente degli Stati Uniti a seguito delle dimissioni di Richard Nixon, è fino ad oggi l'unico presidente ad aver assunto tale ruolo senza essere stato eletto nemmeno come vicepresidente, in quanto venne nominato a tale carica tale da Nixon dopo le dimissioni di Spiro Agnew, vicepresidente eletto con Nixon.Durante la sua presidenza finì la guerra del Vietnam e furono firmati gli Accordi di Helsinki nel quadro dell'OSCE, che ... Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: Gerald Rudolph Ford Jr., nato Leslie Lynch King, Jr. (Omaha, 14 luglio 1913 – Rancho Mirage, 26 dicembre 2006), è stato un politico statunitense, 38º presidente degli Stati Uniti d'America dal 1974 al 1977. Diventato presidente degli Stati Uniti a seguito delle dimissioni di Richard Nixon, è fino ad oggi l'unico presidente ad aver assunto tale ruolo senza essere stato eletto nemmeno come vicepresidente, in quanto venne nominato a tale carica tale da Nixon dopo le dimissioni di Spiro Agnew, vicepresidente eletto con Nixon.Durante la sua presidenza finì la guerra del Vietnam e furono firmati gli Accordi di Helsinki nel quadro dell'OSCE, che ... graziare (vai alla coniugazione) elargire la grazia a un detenuto (senso figurato) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sillabazione gra | zià | re Pronuncia IPA: /grat'tsjare/ Etimologia / Derivazione deriva da grazia Sinonimi abbuonare, amnistiare, condonare, perdonare,

(di persona) salvare

salvare esaudire, concedere

risparmiare Contrari punire, condannare, giustiziare

negare, rifiutare Parole derivate graziabile Altre Definizioni con graziare; condonare; pena; È doveroso per chi riceve; Condonare i peccati; Pena senza pari; Una ricaduta che aggrava la pena; Accorcia la pena; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Condonare la pena

GRAZIARE

