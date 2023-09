Castigato dal vigile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Castigato dal vigile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MULTATO

Significato/Curiosita : Castigato dal vigile

All'incirca quindici anni prima lirene era una adunante, che venne severamente castigata e mandata in esilio, assieme a tsutama e toveine, come monito e punizione... Atletica del nevada: il russo viene infatti squalificato per sei mesi e multato di 500 000 dollari. dopo aver firmato un nuovo contratto per più incontri...