La Soluzione ♚ Il denaro in tasca La definizione e la soluzione di 7 lettere: Il denaro in tasca. LIQUIDO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Il denaro in tasca: Il liquido è uno degli stati della materia. Aggettivo Significato e Curiosità su: Il liquido è uno degli stati della materia.

liquido m sing

(fisica) (chimica) detto di stato della materia che presenta volume proprio ma assume la forma del recipiente che la contiene, a causa delle deboli forze di coesione molecolare. Nella realtà l'ipotesi di incomprimibilità per lo stato liquido non è sempre vera, ad esempio nel fenomeno del colpo d'ariete si hanno considerevoli variazioni di pressione. Le sostanze liquide inoltre hanno la proprietà (se sottoposte ad un campo gravitazionale, come quello della Terra) di presentare un'interfaccia di separazione (detta pelo libero) rispetto al gas che li sovrasta l'acqua del mare è allo stato liquido Sostantivo liquido ( approfondimento) m sing (pl.: liquidi) (fisica) materiale che si trova allo stato liquido (economia) denaro in contanti Voce verbale liquido prima persona singolare dell'indicativo presente di liquidare Sillabazione lì | qui | do Pronuncia IPA: /'likwido/ Etimologia / Derivazione dal latino liquere cioè "essere liquido" Sinonimi fluido

scorrevole

( per estensione ) sciolto, fuso, squagliato, liquefatto, disciolto

sciolto, fuso, squagliato, liquefatto, disciolto (di alimento, bevanda) allungato

allungato (di somma, obbligazione) non controverso

non controverso (di denaro) contante, soldi, liquidità, fondi Contrari solido

viscoso

(per estensione) solidificato, addensato, rappreso, raggrumato, coagulato Parole derivate semiliquido Termini correlati gassoso, gas Altre Definizioni con liquido; denaro; tasca; Né solido ne gassoso; Maneggia denaro per professione; Sostituisce il denaro metallico; Denaro spicciolo; Il soldo in tasca ai Veneziani e ai Genovesi; La tasca del canguro; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Il denaro in tasca

LIQUIDO

L

I

Q

U

I

D

O

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Il denaro in tasca' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.