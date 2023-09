La tasca del canguro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La tasca del canguro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MARSUPIO

Significato/Curiosita : La tasca del canguro

Il canguro rosso (osphranter rufus (desmarest, 1822)) è il più grande tra tutti i canguri, oltre ad essere il più grosso mammifero terrestre originario... Richiede di spostare questa pagina a marsupio (marsupiali) motivo: come da consenso in dp:connettività#marsupio se sei un utente registrato, puoi spostare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : La tasca del canguro : tasca; canguro; Il bambino fiabesco che si riempie la tasca di sassolini; Il bambino delle fiabe che si riempie la tasca di sassolini; In tasca al cameriere; Il libro tasca bile in UK; Pesanti per la tasca ; Mettono i figli nella tasca ; Una pena che colpisce soltanto la tasca ; Li abbiamo in tasca dal 2002; La borsa del canguro ; La coda del canguro ; Struzzo conterraneo del canguro ; Se va in campagna, puo incontrare un canguro ; Un marsupiale simile al canguro ma più piccolo; La borsetta... del canguro ; Passi... da canguro ; Passo... di canguro ;

