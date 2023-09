La stazione spaziale che ospita astronauti di tutte le Nazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La stazione spaziale che ospita astronauti di tutte le Nazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ISS

Significato/Curiosita : La stazione spaziale che ospita astronauti di tutte le nazioni

la stazione spaziale internazionale (nota anche con l'acronimo iss dall'inglese international space station) è una stazione spaziale in orbita terrestre... Standardization of serbia iss: incredible shrinking sphere – videogioco del 1989 íss – runa dell'alfabeto fuþark recente iss – codice aeroportuale iata... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

