La definizione e la soluzione di: Infermiere che prende posto nell autoambulanza.

Significato/Curiosita : Infermiere che prende posto nell autoambulanza

Per trasportare sul luogo dell'evento un'équipe sanitaria (medico ed infermiere) con competenze avanzate e la relativa attrezzatura medica. il veicolo... La seconda stagione della serie televisiva italiana Cuori, composta da 12 episodi, viene trasmessa in prima visione su Rai 1 dal 1º ottobre al 5 ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

