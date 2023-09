Portava sul carro gli appestati al lazzaretto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Portava sul carro gli appestati al lazzaretto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MONATTO

Significato/Curiosita : Portava sul carro gli appestati al lazzaretto

Un monatto era un addetto pubblico che nei periodi di epidemia di peste era incaricato dai comuni di trasportare nei lazzaretti i malati o i cadaveri... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

