Caratterizza chi campa fino a cent anni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Caratterizza chi campa fino a cent anni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : LONGEVITÀ

Significato/Curiosita : Caratterizza chi campa fino a cent anni

L'economia si caratterizza per un modello economico-imprenditoriale peculiare, definito "modello marchigiano". la regione si caratterizza anche per una... Raccogliere dati in dettaglio sull'incidenza della longevità estrema e riconoscere autentici primati di longevità umana. questa voce raccoglie un elenco delle... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 16 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Caratterizza chi campa fino a cent anni : caratterizza; campa; fino; cent; anni; caratterizza i furti eseguiti con particolare abilità; caratterizza certi eventi; caratterizza chi si dà da fare; caratterizza molte auto; caratterizza no certi imballaggi protettivi; L azienda per le vacanze in campa gna; La campa gna che sta intorno alla metropoli; Nativo della nota località campa na con gli scavi; Il noto fra campa naro; Cittadini della campa nia; Una che non si lascia infino cchiare; Delfino dei fiumi amazzonici; L Impero turco fino al 1922; Un film di JeanLuc Godard: fino all ultimo; Mobili ma fino a un certo punto; È limitata nei cent ri abitati; La cent esima parte del rublo; cent ro piemontese del Roero; Comune in cent ro; Il cent ocinquantuno di Catullo; Il librettista del Don Giovanni e de Le nozze di Figaro; Il lago dell Umbria che ci ricorda anni bale; La Ghione attrice degli anni 60 e 70; Giovanni da Fiesole = Beato Angelico; Il Déco in voga negli anni 20;

Cerca altre Definizioni