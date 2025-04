Nel basket vale fino a 3 punti - Soluzione Cruciverba: Canestro

CANESTRO

Lo sapevi che? Nazionale maschile di pallacanestro dell'Italia: La nazionale maschile di pallacanestro dell'Italia rappresenta l'Italia ai tornei internazionali maschili di pallacanestro per nazioni gestiti dalla FIBA. Viene gestita dalla FIP. Ha vinto due volte l'EuroBasket nel 1983 e nel 1999 (in entrambi i casi le fasi finali in Francia, con il titolo conquistato a Nantes ed a Parigi) e per due volte è arrivata seconda al torneo olimpico nel 1980 e nel 2004 vincendo 2 medaglie d'argento.

