SOLUZIONE: RON

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il cantautore del brano Vorrei incontrarti fra cent anni" corrisponde a una soluzione formata da 3 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il cantautore del brano Vorrei incontrarti fra cent anni". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Le 3 lettere della soluzione Ron:

R Roma O Otranto N Napoli

