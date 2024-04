La Soluzione ♚ Ha il mausoleo a Ravenna La definizione e la soluzione di 13 lettere: Ha il mausoleo a Ravenna. GALLA PLACIDIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Ha il mausoleo a ravenna: Elia Galla Placidia (in latino Aelia Galla Placidia; Costantinopoli, 388/392 – Roma, 27 novembre 450) è stata un'imperatrice romana, figlia dell'imperatore Teodosio I (che regnò dal 378 al 395) e della sua seconda moglie Galla. Nipote di tre imperatori, figlia di uno, sorella di due, moglie di un re e di un imperatore, madre di un imperatore e zia di un altro, la nobilissima Galla Placidia fu dapprima ostaggio presso i Visigoti, poi loro regina; il suo matrimonio con re Ataulfo e la nascita del loro figlio Teodosio rientrarono in una politica di avvicinamento tra barbari e Romani, ma la morte del bambino e quella del sovrano posero fine a ... Altre Definizioni con galla placidia; mausoleo; ravenna; C è il mausoleo di Atatürk; Il grande mausoleo di Agra; Ne sono esempio i mirabili mosaici di Ravenna; Un visitato monumento di Ravenna; Unisce Ravenna a Venezia; Cerca altre soluzioni cruciverba

