La definizione e la soluzione di: Si elimina con il bicarbonato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: il bicarbonato di sodio non elimina il tumore, ma lo rallenta e permette ai farmaci antitumorali di fare effetto: «la somministrazione di bicarbonato...

Il pH (pronunciato come sigla "pi acca"), che denota storicamente il potential of hydrogen ("potenziale di idrogeno"), è una grandezza fisica che indica l'acidità (e quindi la basicità) in soluzioni gassose e liquide.

Il simbolo "pH" fu creato nel 1909 dal chimico danese Søren Sørensen.

Francese

Sostantivo

acidité f