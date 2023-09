Una grossa mola che gira nei mulini a vento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una grossa mola che gira nei mulini a vento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MACINA

Significato/Curiosita : Una grossa mola che gira nei mulini a vento

Ruota a pale, sulla ruota dentellata ad incastro con il rodigino, a rivoluzionare l'arte costruttiva dei mulini idraulici e questo è visibile nei congegni... Archiviostorico.gazzetta.it (en) marco macina, su national-football-teams.com, national football teams. (de, en, it) marco macina, su transfermarkt, transfermarkt... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

