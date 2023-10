Si riempie di grani in cucina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si riempie di grani in cucina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 10 lettere : MACINAPEPE

Significato/Curiosita : Si riempie di grani in cucina

Coagula in una mezzora fino a formare un gel elastico che si taglia con una lira in grani della dimensione di un chicco di mais. i grani si mescolano... Coagulauna mezzora fino a formare un gel elastico chetaglia con una liradella dimensioneun chiccomais. imescolano... Il macinapepe (detto anche macinino del pepe) è un piccolo utensile domestico che serve a polverizzare i grani del pepe. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 16 ottobre 2023

